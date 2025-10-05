

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) وارد نهمین روز شد.

در آغاز این روز از مسابقات که در هند جریان دارد، رقابت‌های مرحله نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر کلاس T ۱۲ برگزار شد. هاجر صفرزاده نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که زمان ۲۵.۲۱ ثانیه را به ثبت رساند. او با این عملکرد، بعد از دونده‌ای از هند در رده دوم ایستاد و نتوانست فینالیست شود.

صفرزاده عصر روز گذشته با رکورد زمان ۲۴.۹۷ ثانیه و قرار گرفتن در رده نخست گروه خود، راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

این دختر دونده ایران در حالی از صعود به فینال دوی ۲۰۰ متر کلاس T ۱۲ مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان بازماند که هفته پیش در همین رقابت‌ها و در دوی ۴۰۰ متر، نایب قهرمان شد.