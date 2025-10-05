به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح شامل جایگزینی تدریجی ارقام نامرغوب با ارقام تجاری بازارپسند و توسعه روش داربستی کردن باغات است.

روح‌الله سعیدی گفت: استان دارای ۴هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انگور عمدتاً از رقم عسگری است. با توجه به ویژگی‌های نامطلوب این رقم، طرح اصلاح و احیای باغات انگور با هدف جایگزینی ارقام جدیدتر و بازارپسند در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مزایای داربستی کردن باغات انگور افزود: این روش با افزایش تراکم کشت، عملکرد باغات را حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد. همچنین، کیفیت محصول به دلیل بهبود آفتاب‌گیری افزایش‌یافته و امکان مکانیزه کردن عملیات داشت فراهم می‌شود که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بازده تولید خواهد شد.

وی همچنین از ساخت یک باغ تحقیقاتی در شهرستان کیار برای بررسی و انتخاب ارقام مناسب خبر داد و گفت: در این باغ تحقیقاتی، حدود ۲۰ رقم تجاری و بازارپسند انگور کشت شده است. پس از گذشت سه تا چهار سال و ارزیابی عملکرد و سازگاری این ارقام با شرایط اقلیمی استان، بهترین آنها برای کشت در باغات جدید و اصلاح باغات موجود معرفی خواهند شد.

حجت‌الله رئیسی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از اختصاص ۲۵ هکتار از ۳۰۰ باغ انگور این شهرستان به کشت داربستی خبر داد.

سمیرا بهامیر، مسئول اداره تولیدات گیاهی شهرستان سامان، در این باره گفت: عملکرد باغات انگور داربستی در مقایسه با روش سنتی، تا سه برابر افزایش داشته است.