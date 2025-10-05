به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوتراب نکیسا اظهار داشت: از ۵ تا ۱۷ مهر امسال عملیات میدانی سرشماری زنبورستان‌های استان بوشهر به صورت همزمان در سراسر کشور به مدت دوهفته اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تمام زنبورستان‌های بومی و مهاجر مستقر در استان با مراجعه به نزدیکترین مرکزخدمات جهاد کشاورزی محل اسکان زنبورستان درخواست خود را مبنی بر انجام سرشماری ارائه کنند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح سرشماری سالی یکبار و معمولا در اوایل فصل پاییز انجام می‌شود افزود: اطلاعات جمع آوری شده، مبنای تمام برنامه ریزی‌های مرتبط تا سال آینده قرارمی گیرد.

نکیسا گفت: از تمام زنبورداران اعم از بومی و مهاجر چه دارای مجوزاسکان و یا فاقد مجوز اسکان میخواهیم در طرح مذکور مشارکت و اطلاعات زنبورستان خود را به صورت دقیق و کامل در اختیار کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی قرار دهند.

وی اضافه کرد: زنبورداران بومی استان که در حال حاضر در مناطق ییلاقی بسر می‌برند و هنوز به استان مراجعت نکرده‌اند نیز بایستی به نزدیکترین مرکز خدمات جهادکشاورزی استان (مبداء ییلاقی) مراجعه و در طرح مذکور شرکت کنند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: بدیهی است عدم مشارکت زنبورداران در سرشماری بمنزله عدم فعالیت تلقی شده و از ارائه هرگونه خدمات دولتی محروم خواهند شد.

نکیسا با اعلام اینکه براساس آخرین سرشماری صورت گرفته در مهرماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۳۳ نفر با تعداد ۱۰۹هزار کندوی مدرن فعالیت داشتند گفت: از این تعداد، مقدار ۱۵۷۲تن عسل و فراورده‌های جانبی کندو مانند ژل رویال، گرده گل و برموم تولید و برداشت شده است.