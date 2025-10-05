نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات چهارخطه کردن مسیر صالح شهر به دزفول پس از ۱۰ سال پیگیری و با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی در نشست شورای مسکن گتوند در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: یکی از مشکلات مردم گتوند و شوشتر پس از ۱۰ سال پیگیری، با مساعدت اداره راه و شهرسازی برطرف و عملیات چهاربانده کردن مسیر صالح شهر به دزفول با اعتباری افزون بر سه هزار میلیارد ریال آغاز شد.

وی افزود: این جاده کمربندی به طول ۱۵ کیلومتر ساخته خواهد شد که فرآیند مناقصه انجام و پیمانکار آن نیز مشخص شده است.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی ضمن قدردانی از توجه ویژه مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان برای حل مشکلات این حوزه، ادامه داد: کلنگ زنی این طرح پس از انجام اولیه پیمانکار با حضور مسئولان مربوطه انجام می‌شود.

روح الله عبادی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: میزان تصادفات و خسارت‌هایی که در سال‌های گذشته در این مسیر اتفاق افتاده بسیار بالا و نیازمند توجه است.

وی اجرای این طرح مهم را ضروری دانست و افزود: پیمانکار طرح مشخص شده است و انتظار می‌رود روند مثبت آن با همکاری همه‌جانبه سایر دستگاه‌ها پیش برود و بتوانیم در راستای تکمیل مسیر شوشتر به دزفول به عنوان یک مسیر پدافندی و پرتردد گام مثبتی برداریم.

محسن آقایی، فرماندار گتوند نیز در این نشست از تلاش اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در راستای حل مشکلات این حوزه قدردانی کرد و گفت: طرح جامع شهری گتوند و صالح شهر مشکلاتی دارند که نیازمند بازنگری است.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح مسکن ملی در شهر گتوند، ترکالکی و صالح شهر نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده که نیازمند پیگیری‌های بعدی است.

آقایی با بیان اینکه منتظر ابلاغ طرح جامع صالح شهر هستیم، افزود: طرح جامع ترکالکی نیز مشکل ثبت اسناد دارد که پیگیر حل مشکل آن هستیم؛ انتظار می‌رود طرح مسکن ملی نیز در این نقطه اجرا شود.

وی بر ضرورت چهاربانده کردن جاده جنت مکان به سه راهی گتوند تاکید و اظهارکرد: برای اجرای این طرح اخذ مجوز ماده ۲۳ نیاز است.

فرماندار گتوند اظهار کرد: پرونده تغییر کاربری برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی گتوند باید در کمیسیون مربوطه رسیدگی شود تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی در یک محل استیجاری مستقر است؛ اکنون یک منزل با حدود ۱۱۰ مترمربع زیربنا برای این اداره در نظر گرفته شده که اگر نوسازی و تجهیز شود برای پذیرایی از ارباب رجوع مهیا خواهد شد.

جاده دزفول به شوشتر به علت نداشتن استاندارد‌های لازم به عنوان یکی از جاده‌های پرتصادف منطقه شناخته شده و به جاده مرگ لقب گرفته است؛ سالانه افراد زیادی بر اثر تصادف در این جاده خطرناک جان خود را از دست می‌دهند.

این جاده در جریان سیل ۹۸ به عنوان جاده جایگزین بزرگراه اندیمشک اهواز در نظر گرفته شده بود و نشان داد می‌تواند در صورت رسیدگی و تعریض به خوبی نقش پدافند غیرعامل را در مواقع بحران ایفا کند.