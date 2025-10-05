مراسم بهره برداری از ۲۸۳ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده، با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در این مراسم که امروز با حضور صادق وزیر راه و شهرسازی، ارجائی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی و ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ۱۷ طرح ریلی به صورت ویدئو کنفرانس بهره برداری شد.

۲۲۴ دستگاه واگن باری ساخت داخل، ۱۴ دستگاه لکوموتیو نو و بازسازی شده، ۴۵ دستگاه سالن مسافری نو و بازسازی شده، احداث ۵۰ کیلومتر از خط دوم بافق- زرین شهر در محدوده مشک- هرند- خیرآباد، بازسازی خط اصلی ریلی و سوزن‌های بلاک کارون- میاندشت در راه آهن جنوب، توسعه علائم الکتریکی ایستگاه راهگرد در راه آهن اراک، تجهیز لکوموتیو مانوری به سیستم نظارت تصویری و احداث خطوط تجاری و صنعتی جمعا به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان از جمله پروژه‌های افتتاح و بهره بردای شده شرکت راه آهن در این مراسم بود.