به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست اداره کل راه‌وشهرسازی استان همدان گفت: برای هرکدام از متقاضیان مشمول دهک‌های یک تا چهار، اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک هزینه با مجموع اعتبار ۱.۵ همت پرداخت می‌شود.

علیرضا عزیزی تاکیدکرد: سه هزار و ۲۵۶ نفر از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در شهرک پرواز هستند که تزریق اعتبارات حمایتی به آنها، نقش مهمی در پیشبرد اجرای پروژه دارد.

او تصریح کرد: عملیات اجرایی شهرک پرواز همدان با سرعت قابل توجهی در دست ساخت و میانگین پیشرفت فیزیکی همه واحدها، نزدیک به ۳۳ درصد است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: شهرک پرواز همدان در مجموع ۹ هزار و ۵۸۶ واحد مسکونی دارد که برای هشت هزار و ۲۰۸ واحد متقاضی، پروژه تخصیص داده شده است.

عزیزی تاکید کرد: یک هزار و ۳۷۸ واحد این شهرک هنوز متقاضی ندارد که عملیات اجرایی این واحد‌ها آغاز نمی‌شود.

او تصریح کرد: ۱۶۴ نفر از متقاضیان واحد‌های مسکونی ۱۰۰ واحدی شهرک مدنی و ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان همدان نیز مشمول دریافت اعتبار حمایتی دهک‌های یک تا چهار هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: محله یک و ۲ پروژه ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روزانه ۲۰۰ نفر نیرو مشغول کار هستند تا با سرعت بیشتری پروژه پیش برود.

عزیزی افزود: متقاضیانی که آورده خود را زودتر به حساب واریز کنند امتیاز بیشتری دریافت می‌کنند و زودتر می‌توانند در اولویت انتخاب واحد قرار گیرند.