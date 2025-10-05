خط میانی تیم ششم جدولی چادرملو با داشتن شرایط روحی خوب، باید با دوندگی و انسجام بالا، مانع از انتقال سریع توپ به خط حمله استقلال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمال دهقانی کارشناس فوتبال در استان یزد گفت: چادرملو که در حال حاضر در جایگاه ششم جدول لیگ برتر قرار دارد، در شرایط مطلوبی از نظر فنی و روحی به سر می‌برد و در پنج بازی اخیر خود شکستی نداشته است. در مقابل، استقلال تهران با قرار گرفتن در رده یازدهم جدول روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد.

دهقانی افزود: بر اساس آمار، تیم استقلال در هشت بازی اخیر خود در لیگ برتر و جام باشگاه‌های آسیا ۱۵ گل دریافت کرده و تنها در یک دیدار از هفت بازی گذشته‌اش به پیروزی رسیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی استقلال، ضعف در ساختار دفاعی و ناهماهنگی بین خطوط دفاع و حمله است. استقلال تا کنون هفت گل زده و هفت گل خورده که بیانگر نبود توازن تاکتیکی در تیم است.

وی ادامه داد: با این حال، این تیم در فاز هجومی از بازیکنان باکیفیتی بهره می‌برد؛ از جمله علیرضا کوشکی، یاسر آسانی، رامین رضاییان، مهران احمدی، سعید سحرخیزان و منیر الحدادی. در این میان، مهران احمدی و منیر الحدادی به‌عنوان دو مهره کلیدی در خط میانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازی‌سازی استقلال دارند.

این کارشناس فوتبال معتقد است برای موفقیت در این دیدار، خط میانی چادرملو باید با دوندگی و انسجام بالا، مانع از انتقال سریع توپ به خط حمله استقلال شود.

جمال دهقانی بیان کرد: چادرملو در هفته‌های اخیر با تمرکز بالا و انسجام تیمی مطلوب، عملکردی قابل تحسین داشته و امید دارد بتواند در پایتخت با ارائه نمایشی حساب‌شده، به روند موفق خود ادامه دهد و استقلال را شکست دهد.

تیم فوتبال چادرملو اردکان فردا در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف استقلال تهران می‌رود. این دیدار به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد، به میزبانی چادرملو، اما در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.