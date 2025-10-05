به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همایش تجلیل از فعالان حوزه دامپزشکی غرب استان سمنان گفت: ایران در بخش آبزیان ، طیور و تخم مرغ که یکی از مولفه‌های امنیت غذایی است رتبه هفتم دنیا را در اختیار دارد.

علیرضارفیعی پورافزود: توسعه زنجیره فراوری و تولید و صادرات در بخش‌های مختلف در کشور باید شکل گیرد

یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسارو آرادان و حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار هم بر لزوم رفع مشکلات تولیدات کشاورزی و دامی و زمینه سازی برای صادرات تاکید کردند.