در مراسمی از ۳۰ نفر از دامپزشکان نمونه شهرستانهای گرمسارو آرادان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همایش تجلیل از فعالان حوزه دامپزشکی غرب استان سمنان گفت: ایران در بخش آبزیان ، طیور و تخم مرغ که یکی از مولفههای امنیت غذایی است رتبه هفتم دنیا را در اختیار دارد.
علیرضارفیعی پورافزود: توسعه زنجیره فراوری و تولید و صادرات در بخشهای مختلف در کشور باید شکل گیرد
یاسر عربی نماینده مردم شهرستانهای گرمسارو آرادان و حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار هم بر لزوم رفع مشکلات تولیدات کشاورزی و دامی و زمینه سازی برای صادرات تاکید کردند.