به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل ودود ایرانیان اظهار کرد: با مصوبه قرارگاه اقتصادی، اقدام مشترک تنظیم بازار و آرد و نان استان مقرر شد مجتمع‌های نانوایی چند منظوره با فعالیت شبانه‌روزی در استان اردبیل افزایش یابد.

وی هدف از راه‌اندازی این مجتمع‌ها، سهولت و راحتی مردم در دسترسی به نان‌های باکیفیت و همچنین افزایش اشتغال در استان دانست و افزود: بدین منظور، این مجموعه‌ها با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسعه می‌یابند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اضافه کرد: در این مجتمع‌ها، انواع نان‌های بربری، فطیر، تافتون و لواش با کیفیت مناسب پس از اخذ مجوز‌های لازم تولید خواهد شد.

ایرانیان تاکید کرد: این واحد‌های تولیدی به صورت تمام اتوماتیک فعالیت خواهد کرد و پروسه پخت و بسته‌بندی نان با رعایت اصول فنی و بهداشتی انجام می‌گیرد و یکی از مزیت‌های این نانوایی، مجهز بودن آن به خنک‌کننده نان و سیستم بسته‌بندی اتوماتیک است که از‌تر شدن نان در داخل کیسه جلوگیری خواهد کرد.

به گفته مدیر کل غله، این مجتمع‌ها به عنوان یک الگوی موفق در تأمین نان و محصولات نان و همچنین حفظ استاندارد‌های بهداشتی در تولید نان، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی ساکنین شهر ایفا خواهند کرد.