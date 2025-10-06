به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت هفته سالمندان فرماندار شهرستان کهگیلویه به همراه امام جمعه دهدشت و برخی مسئولان از خانه سالمندان شهر دهدشت سرکشی کردند.

در این بازدید، مسئولان ضمن گفت‌و‌گو با سالمندان و شنیدن دغدغه‌های آنان، بر جایگاه ارزشمند این قشر در جامعه تأکید کرده و خواستار توجه ویژه به نیاز‌های رفاهی، بهداشتی و اجتماعی قشر سالمند شدند.

حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت در این بازدید خدمت به سالمندان را مصداق خدمت الهی دانست و گفت: رضایت خداوند در احترام و تکریم پدران و مادران جامعه نهفته است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر گام برداریم.

کاظمی جو فرماندار کهگیلویه نیز با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از خانه سالمندان، از دستگاه‌های اجرایی و خیرین خواست برای ارتقای کیفیت خدمات این مرکز همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.

در ادامه این بازدید مسئولان رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه با ارائه گزارشی از خدمات و اقدامات صورت‌گرفته در زمینه حمایت از سالمندان، خواستار تامین امکانات مورد نیاز برای بهبود شرایط زندگی آنان شد.