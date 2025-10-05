دانشجویانِ دانشگاهِ علومِ پزشکیِ اردبیل نخستین بار در جهان، کیتِ انتقالِ عضوِ پیوندی را ثبتِ اختراع کردند. این ابزار، عضو پیوندی در جراحی های پیوندِ عضو را در سراسرِ کشور، با ایمنی و استانداردِ لازم به اتاقِ عمل منتقل میکند.

