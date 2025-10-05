پخش زنده
بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ بامداد امروز در شیلی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت میپردازند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار میشود. نتایج و برنامه مسابقات و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
* گروهای:
- تیمهای ژاپن با ۹ و شیلی با ۳ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم مصر با ۳ امتیاز سوم است و در انتظار نتایج سایر گروهها ماند و تیم نیوزیلند با ۳ امتیاز چهارم و حذف شد.
* گروه بی:
- تیمهای اوکراین با ۷ و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای کره جنوبی با ۴ امتیاز به عنوان یکی از تیمهای سوم مجوز صعود گرفت. تیم پاناما با یک امتیاز چهارم شد و از دور رقابتها کنار رفت.
* گروه سی:
اسپانیا ۱ - ۰ برزیل
مکزیک ۱ - ۰ مغرب
- تیمهای مغرب با ۶، مکزیک با ۵ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند و تیم اسپانیا با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم راهی یک هشتم نهایی شد. تیم برزیل با یک امتیاز چهارم و حذف شد.
* گروه دی:
ایتالیا ۰ - ۱ آرژانتین
کوبا ۱ - ۳ استرالیا
- تیمهای آرژانتین با ۹ و ایتالیا با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم استرالیا با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و در انتظار نتایج سایر گروهها ماند و تیم کوبا با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.
* گروه ایی:
- برنامه - یک شنبه ۱۳ و بامداد دوشنبه ۱۴ مهر:
آفریقای جنوبی - آمریکا
فرانسه - نیوکالدونیا
- تیم آمریکا با ۶ امتیاز صعود خود را قطعی کرد و تیمهای فرانسه و آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم نیوکالدونیا بدون امتیاز چهارم است.
* گروه اف:
- برنامه - یک شنبه ۱۳ و بامداد دوشنبه ۱۴ مهر:
نیجریه - کلمبیا
عربستان - نروژ
- تیمهای کلمبیا و نروژ با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای نیجریه با ۳ و عربستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و بدین ترتیب تیم عربستان عملا حذف شد.
- در جدول تیمهای سوم گروهها تیم کره جنوبی و اسپانیا با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود خود را قطعی کردند. تیمهای ۳ امتیازی آفریقای جنوبی، نیجریه، استرالیا و مصر سوم تا ششم هستند.
- در جدول گلزنان رقابتها آلخو سارکو از آرژانتین، گیلبرتو مورا از مکزیک و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۳ گل به طور مشترک در صدر هستند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
- در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
- تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.