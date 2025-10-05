به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در این برنامه ۳۸ پزشک از جمله دندانپزشک، پزشک عمومی، روانشناس، بینایی سنج، شنوایی سنج، ارتوپد، متخصص اعصاب و روان مراجعه کنندگان را رایگان ویزیت کردند.

داریوش رضایی افزود: مردم از ساعت ۷ تا ۱۴ و بعدازظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ می‌توانند برای دریافت ویزیت رایگان در مرکز استان به کلینیک امام سجاد و دیگر شهرستان‌ها در کلینیک و مطب پزشکان طرف قرارداد فرماندهی انتظامی مراجعه کنند.

پیش بینی می‌شود حدود ۷۰۰ نفر در مرکز استان از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.