همزمان با سراسر کشور
ویزیت رایگان و ارائه خدمات پزشکی به مناسبت هفته فراجا در خراسان جنوبی
همزمان با سراسر کشور به مناسبت هفته فراجا برنامه ویزیت رایگان در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در این برنامه ۳۸ پزشک از جمله دندانپزشک، پزشک عمومی، روانشناس، بینایی سنج، شنوایی سنج، ارتوپد، متخصص اعصاب و روان مراجعه کنندگان را رایگان ویزیت کردند.
داریوش رضایی افزود: مردم از ساعت ۷ تا ۱۴ و بعدازظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میتوانند برای دریافت ویزیت رایگان در مرکز استان به کلینیک امام سجاد و دیگر شهرستانها در کلینیک و مطب پزشکان طرف قرارداد فرماندهی انتظامی مراجعه کنند.
پیش بینی میشود حدود ۴۰۰ نفر از مزایای این طرح بهرهمند شوند.