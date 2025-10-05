پخش زنده
فهرست آثار ۲۹ کارگردان فیلماولی راهیافته به بخش غیررقابتی «استعداد نو» چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمهای راهیافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلماولی در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران اختصاص دارد، معرفی شدند.
اسامی این فیلمها به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر است:
۱ـ «ابدان» / سعید امیری فرد/ کرمانشاه
۲ـ «اقیانوس آرام» / یاسمین بزاززاده/ تهران
۳ـ «اکسی توسین» / فاطمه پالیزبان/ تهران
۴ـ «اکولالیا» / نرگس حسننیا/ رشت
۵ـ «اما برف میبارید…» / امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران
۶ـ «بازمانده منطقه ۵۶» / مانی قبولی خشرو/ تهران
۷ـ «باکس ترش و ملس» / حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران
۸ـ «به نمایش آخر خوش آمدید» / امیر نیاکام / تهران
۹ـ «پلاک» / ابوالفضل تاجالدین/ اصفهان
۱۰ـ «تاول» / مینا حسینی مقدم/ قم
۱۱ـ «تهباری» / حسین پورخلیلی/ تهران
۱۲ـ «ته نشین» / پریا علایینوین/ تهران
۱۳ـ «جنازه» / ائلمان نیکمندان/ تبریز
۱۴ـ «چاه» / علی اکبر اردوبادی/ تهران
۱۵ـ «چرک مرد» / محمد شهریار / تهران
۱۶ـ «دفتر ۶۰ برگ» / پیام میرتبریزیان/ بهشهر
۱۷ـ «ری ویو» / مرتضا جلیلیدوست/ تهران
۱۸ـ «زرافه» / محمد برجلو/ تهران
۱۹ـ «ستارهای» / زهرا موسوی موحد/ تهران
۲۰ـ «سرباز شماره ۱» / زیبا حیدری/ تهران
۲۱ـ «سلول خاکستری» / احسان فتحالهی، سجاد چگنی/ تهران
۲۲ـ «شیزو» / محمد اسدی خمامی/ تهران
۲۳ـ «فرزند حبیب» / کریم مهرآبادی/ تهران
۲۴ـ «کبودی» / محمدمهدی رضوانی/ تهران
۲۵ـ «لست اوردر» / محمدامین عوضپور/ تهران
۲۶ـ «مثل یک معجزه» / عبد کاظمی/ انزلی
۲۷ـ «من دیدم هیولاها پرواز میکنن» / سارا ضیائیپور/ تهران
۲۸ـ «ناکوک» / وحید مزرعه/ تهران
۲۹ـ «ناگهان امشب» / عماد نجفی/ تهران
انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راهاندازی باشگاه فیلماولیها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو»، در این دوره نیز میزبان آثار فیلمسازان فیلماولی در ویترین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.