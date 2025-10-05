فهرست آثار ۲۹ کارگردان فیلم‌اولی راه‌یافته به بخش غیررقابتی «استعداد نو» چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران منتشر شد.

معرفی آثار بخش «استعداد نو» جشنواره فیلم‌کوتاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم‌های راه‌یافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلم‌اولی در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران اختصاص دارد، معرفی شدند.

اسامی این فیلم‌ها به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر است:

۱ـ «ابدان» / سعید امیری فرد/ کرمانشاه

۲ـ «اقیانوس آرام» / یاسمین بزاززاده/ تهران

۳ـ «اکسی توسین» / فاطمه پالیزبان/ تهران

۴ـ «اکولالیا» / نرگس حسن‌نیا/ رشت

۵ـ «اما برف می‌بارید…» / امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران

۶ـ «بازمانده منطقه ۵۶» / مانی قبولی خشرو/ تهران

۷ـ «باکس ترش و ملس» / حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران

۸ـ «به نمایش آخر خوش آمدید» / امیر نیاکام / تهران

۹ـ «پلاک» / ابوالفضل تاج‌الدین/ اصفهان

۱۰ـ «تاول» / مینا حسینی مقدم/ قم

۱۱ـ «تهباری» / حسین پورخلیلی/ تهران

۱۲ـ «ته نشین» / پریا علایی‌نوین/ تهران

۱۳ـ «جنازه» / ائلمان نیک‌مندان/ تبریز

۱۴ـ «چاه» / علی اکبر اردوبادی/ تهران

۱۵ـ «چرک مرد» / محمد شهریار / تهران

۱۶ـ «دفتر ۶۰ برگ» / پیام میرتبریزیان/ بهشهر

۱۷ـ «ری ویو» / مرتضا جلیلی‌دوست/ تهران

۱۸ـ «زرافه» / محمد برجلو/ تهران

۱۹ـ «ستاره‌ای» / زهرا موسوی موحد/ تهران

۲۰ـ «سرباز شماره ۱» / زیبا حیدری/ تهران

۲۱ـ «سلول خاکستری» / احسان فتح‌الهی، سجاد چگنی/ تهران

۲۲ـ «شیزو» / محمد اسدی خمامی/ تهران

۲۳ـ «فرزند حبیب» / کریم مهرآبادی/ تهران

۲۴ـ «کبودی» / محمدمهدی رضوانی/ تهران

۲۵ـ «لست اوردر» / محمدامین عوض‌پور/ تهران

۲۶ـ «مثل یک معجزه» / عبد کاظمی/ انزلی

۲۷ـ «من دیدم هیولا‌ها پرواز می‌کنن» / سارا ضیائی‌پور/ تهران

۲۸ـ «ناکوک» / وحید مزرعه/ تهران

۲۹ـ «ناگهان امشب» / عماد نجفی/ تهران

انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعداد‌های جوان» و پس از راه‌اندازی باشگاه فیلم‌اولی‌ها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو»، در این دوره نیز میزبان آثار فیلمسازان فیلم‌اولی در ویترین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران است.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.