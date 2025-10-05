به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید نصرالله روانستان در بیست و هفتم فروردین ۱۳۴۶ در خانواده مذهبی در شوش دانیال دیده به جهان گشود.

وی با وجود اینکه تصمیم به ازدواج گرفته بود، اما عشق به الله و دفاع از سرزمین پاک و مقدس خویش وی را سوی جبهه‌ها کشاند. بر اثر اصابت ترکش نارنجک و تیر دشمن به، در بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶ هم زمان با سال روز مبارک بعثت حضرت رسول اکرم (ص) به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در گلزار شهدای شوش دانیال به خا‌ک سپرده شده است.

متن وصیت نامه شهید نصرالله روانستان به شرح زیر است:

با سلام به مهدی موعود (عج) بر پاکننده عدالت و با درود و سلام به نائب بر حقش خمینی کفرستیز و با درود و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام از ظهور تا کنون و با درود و سلام بر خانواده معظم شهدا خانواده‌هایی که با دادن جگرگوشه‌هایشان نشان دادند از اسلام و این انقلاب پاسداری خواهند کرد؛ و با سلام به جانبازان جنگ تحمیلی کسانی که عضوی از بدنشان را به این انقلاب و اسلام ادا کردند و از دل راضی هستند و با سلام به اسرای جنگ تحمیلی وصیت نامه خود را آغاز می‌کنم.

امام حسین (ع) برای دین و مکتب جان خود را نثار کرد

پدر، مادر و خانواده عزیزم سلام؛‌ای شما که عمر خودتان را برای من فدا کردید که برای آزادی دین اسلام و نابودی کفر قدم به قدم رزمندگان پیش روم تا رسیدن به حرم پاک شش گوشه امام حسین (ع)، این استوره مقاومت و این شجاع مردی که برای دین و مکتب خود جان خود را نثار کرد.

دنیا فانی و محل امتحان ماست

خوشحال باشید که ما به سوی کسی می‌رویم که خود او ما را آفرید و این دنیای فانی را محل امتحان ما گذاشته است و چه زیبا که با روی باز و دلی خرسند به سوی او برویم و چه زیبا موقعی که جسد فرزندتان را می‌آورند بگویید خدایا راضی‌ام به رضای تو و خوشحال باشید، زیرا خوشحالی شما باعث شادی روح من است، زیرا همه می‌میرند ولی چگونه مردن شرط است.

پشتیبان انقلاب باشید

خدایا به من کمک کن بتوانم جان ناقابل خود را در راه تو بدهم کاری کن که در محضر تو روسفید باشم، زیرا نمی‌توانم در محضر پیامبر و امامان خجل و شرمنده باشم.

پدر عزیزم به پدران شهیدان دیگر نگاه کن که چگونه سخنرانی می‌کنند، مثل پدر شهید فریدون که از خویشاوندان نزدیک هستند؛ و شما‌ای برادران و خواهرانم خوشحال باشید که برادری شهید داده‌اید و با رفتار خودتان سر مشقی برای دیگران باشید. انسان چند صباحی که زنده است، برای چه آمده؟ برای کاشتن خوبی‌ها که در آخرت از این خوبی‌ها برداشت کند.

همیشه و در هر حال پشتیبان این انقلاب باشید و سختی‌ها نتواند اراده شما را سست کند.

در آخر از تمامی دوستان و آشنایان و فامیل‌هایم می‌خواهم اگر از حقیر بدی دیده‌اند، مرا بخشید؛ چه می‌توان کرد؟ بنده ضعیف و شیطان قوی است و فقط با توکل به رب العالمین است که می‌توان از تمامی بدی‌ها و پستی‌ها دور شد.

خدا تمام ما را عاقبت به خیر گرداند. ان شاء الله. همان طور که تمام شهیدان گفته‌اند من هم می‌گویم امام را تنها نگذارید.