براساس تصمیم و اعلام کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان مبنی بر تداوم آلودگی هوا، مدارس نوبت عصر ۶ شهرستان در استان خوزستان غیرحضوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان، فعالیت و مدارس نوبت عصر امروز، یکشنبه ۱۳ مهرماه در نوبت ظهر شهرستانهای هویزه، دشتآزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون بصورت غیرحضوری خواهد بود.
گفتنی است؛ با تصمیم این کارگروه فعالیت مدارس و دانشگاههای نوبت صبح در شهرستانهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه به صورت غیر حضوری برگزار شدند و ساعت شروع فعالیت ادارات در این ۶ شهرستان با دو ساعت تاخیر و در ساعت ۹ بود.