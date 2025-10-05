شرکتی دانش‌بنیان در اصفهان یکی از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که به‌صورت تخصصی در حوزه فناوری‌های اپتیکی و لیزری فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این شرکت دانش‌بنیان که از سال ۱۳۹۹ در شهرک مستقر شده است، یکی از شرکت‌های فناور موفق در حوزه فناوری‌های اپتیکی و لیزری در کشور به شمار می‌آید.

این شرکت با بهره‌گیری از دانش تخصصی در رشته‌های الکترونیک، مکانیک، متالورژی، اپتیک، لیزر و شیمی، اقدام به طراحی و تولید محصولات پیچیده و پیشرفته‌ای می‌کند که کاربرد‌های گسترده‌ای در صنایع پزشکی و صنعتی دارند. این شرکت تاکنون توانسته برای بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور نیز اشتغال‌زایی کند.

محصولات این شرکت شامل حسگر‌های اندازه‌گیری، ماژول‌های اپتیکی و منابع لیزر با توان‌های مختلف از توان پایین تا ۱.۵ کیلووات برای لیزر‌های پیوسته و همچنین لیزر‌های ناپیوسته با انرژی ۲ تا ۲۵۰ میلی‌ژول است. این محصولات باتوجه به فناوری بالا و دقت تولید در مقیاس میکرون، نیازمند تخصص و تجهیزات پیشرفته‌ای برای طراحی، تولید و کالیبراسیون هستند تا محصولی با خروجی لیزر ثابت در شرایط مختلف محیطی تولید شود. نوآوری و پیچیدگی فناوری این محصولات موفق به دریافت گواهی دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.

سرمایه‌گذاری قابل توجه این شرکت بر آزمایشگاه‌ها و تجهیزات تخصصی، امکان تولید محصولات با کیفیت بالا و انجام اندازه‌گیری‌های دقیق را فراهم کرده است که در دستگاه‌های پزشکی، جوشکاری و حکاکی لیزری و دیگر مصارف صنعتی کاربرد دارد.

این شرکت دانش بنیان با تمرکز بر نیاز‌های شرکت‌های مشتری و همکاری نزدیک با آنها، طراحی و تولید محصولات خود را به گونه‌ای انجام می‌دهد که عملکرد و پاسخگویی مناسب به نیاز‌های صنعتی داشته باشد. این رویکرد تخصصی و دانش‌بنیان، این شرکت را به یکی از شرکت‌های موفق عرصه فناوری‌های اپتیکی و لیزری در کشور تبدیل کرده است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکنون به‌عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و نهایتاً تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.