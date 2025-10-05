مدیر مرکز اسلامی آذربایجان ‌غربی گفت: حفظ حقوق امت اسلامی مستلزم خوداتکایی و تولید قدرت در عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدسعید آزاد موسوی، مدیر مرکز اسلامی آذربایجان‌غربی در نشست بصیرتی و تبیینی «اتحاد مقدس» اظهار کرد: راه بقا و حفظ حقوق امت اسلامی، تولید قدرت متناسب با قدرت دشمن در عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و فرهنگی است و امت اسلامی باید در این مسیر به خوداتکایی برسد.

وی با بیان اینکه برخی آیات قرآن درباره قدرت در جهان اسلام به فراموشی سپرده شده‌اند، افزود: یکی از این آیات، آیه‌ای است که فرمان می‌دهد مسلمانان قدرتی هم‌سنگ دشمنان خود فراهم کنند، اما بسیاری از دولت‌های اسلامی از اجرای این دستور قرآنی غفلت کرده‌اند.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه ظالمان تنها زبان قدرت را می‌فهمند، اظهار داشت: تاریخ از فرعون و نمرود گرفته تا نظام سلطه امروز، ثابت کرده است که استدلال بدون پشتوانه قدرت بی‌اثر است و در مناسبات بین‌المللی نیز این قدرت است که تعیین‌کننده نهایی است نه قانون و قرارداد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به دیدگاه‌های غربی درباره قدرت افزود: در حالی که فلاسفه‌ای چون نیچه قدرت را معیار حق می‌دانند، ما باید این واقعیت جهانی را درک کنیم که قدرت، عامل حفظ حق و عزت امت اسلامی است و باید آن را در خدمت ارزش‌های الهی به‌کار گرفت.

وی تاکید کرد: جنگ امروز صرفا نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه جنگ اصلی، جنگ اندیشه‌هاست و اگر جهان اسلام در تولید فکر و بسته‌های فکری کوتاهی کند، در میدان حق و باطل شکست می‌خورد، در این مسیر نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بسیار حیاتی است تا مردم بدانند راه نجات امت اسلامی در امضا و مذاکره با آمریکا نیست، بلکه در تکیه بر قدرت درونی و ایمان است.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه گفتمان سیاست جمهوری اسلامی «گفتمان تولید قدرت» است، گفت: این گفتمان شامل تقویت رسانه، توان موشکی، امنیت غذایی و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشور است تا دشمن نتواند از موقعیت ضعف ما بهره گیرد.

وی در پایان از نخبگان فرهنگی و علمی خواست با تلاش در فضای مجازی و اجتماعی، این بینش قدرت‌محور اسلامی را گسترش دهند و با وحدت و هم‌افزایی، عزت و اقتدار امت اسلامی را حفظ کنند.