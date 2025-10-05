اهدای عضو جوان تربتحیدریهای، زندگیبخش بیماران نیازمند
اعضای بدن جوان ۲۱ ساله دچار مرگ مغزی، با رضایت خانوادهاش به بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزار و هفتصد و چهل و دومین عمل اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی مربوط به زندهیاد مجید اخلاقی که از بیمارستان نهم دی تربتحیدریه به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شد، در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه زندهیاد اخلاقی برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد و کبد وی در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه به مردی ۴۹ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج میبرد، پیوند شد.
به گفته او، قرنیههای مرحوم اخلاقی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و بخشی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مورد استفاده قرار گرفت.