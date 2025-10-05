رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه گفت: دبی آب سراب نیلوفر به صفر رسیده و سراب به طور کامل خشک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمدحسین فلاحتی گفت: علاوه بر خشکسالی، عوامل متعدد دیگری بر خشک شدن کامل سراب نیلوفر نقش دارند که از جمله عوامل اصلی در خشک شدن سراب نیلوفر، عدم رعایت الگوی کشت در اطراف سراب، کشت گونه‌های آب بر مانند ذرت و کشت در چندین نوبت در سال است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش بارش‌های سال‌های اخیر و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، به همراه برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب اطراف، عامل اصلی این خشک شدن بوده‌اند. علی‌رغم تلاش‌های آب منطقه‌ای استان برای مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز در شعاع پنج کیلومتری سراب و کنترل وضعیت، تأثیرات گذشته این برداشت‌ها هنوز به طور کامل جبران نشده است.

وی اضافه کرد: اگر تدابیر لازم برای مدیریت پایدار منابع آب و حفاظت از این میراث طبیعی اتخاذ نشود، ممکن است شاهد بروز بحران‌های زیست‌محیطی بیشتر و خسارات جبران‌ناپذیری در آینده باشیم. بنابراین، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم هستیم تا بتوانیم سراب نیلوفر را احیا و حفظ کنیم.

این دریاچه کوچک که پنجاه و پنجمین اثر طبیعی ملی ایران است، از اواخر مردادماه امسال، در حال از دست رفتن است.

یکی از مهم‌ترین دلایل خشک شدن سراب، کاهش شدید بارندگی و نزولات جوی در منطقه است.

این کاهش بارش‌ها به‌طور مستقیم موجب کاهش سطح آب زیرزمینی و در نتیجه کاهش جریان آب سراب شده است.

منابع تأمین‌کننده آب سراب، شامل ارتفاعات و ذخایر آب زیرزمینی اطراف است که با افت سطح مواجه شده‌اند.

علاوه بر این، برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از چاه‌های آب در اطراف سراب، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.

رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از چشمه‌ها و سراب‌های کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارند گفت:

بیشتر سراب‌ها و چشمه‌ها و حتی رودخانه‌های کرمانشاه خشک شده‌اند.

وی افزود: اکنون با کاهش قابل توجه بارش‌ها و شرایط خشکسالی چندین ساله حاکم بر استان، اکثر منابع آبی را از دست داده‌ایم .

فلاحتی افزود: اگرچه انسداد چاه‌های غیرمجاز در حاشیه سراب نیلوفر انجام شده، اما به‌دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آبی اطراف سراب که طی سال‌های اخیر انجام شده است، سطح آب زیرزمینی در این منطقه کاهش یافته و در نتیجه آن، سراب نیلوفر کامل خشک شده است.

وجود چاه‌های غیر مجاز، برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز و عدم نصب و کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها و عدم نظارت دقیق بر روی برداشت آب از منابع زیرزمینی اطراف سراب از دیگر عوامل خشک شدن این سراب زیبا می‌باشد.

نیلوفر آبی یکی از گونه‌های بسیار ارزشمند در این سراب خاص و منحصر‌به‌فرد در غرب کشور است که خشک شدن پیاپی سراب در فصول گرم سال این گونه زیبا رو با خطر جدی نابودی رو‌به‌رو کرده است.

عدم نظارت کافی از سوی متولیان امر و بهره‌کشی برخی سودجو از منابع آب تالاب و سراب‌های استان ، این اکوسیستم‌های خاص را با وضعیت شکننده رو‌به‌رو کرده است.

تنها راه جلوگیری از نابودی کامل سراب‌ها و تالاب‌های استان مدیریت منابع آبی و رعایت الگوی کشت و جلوگیری از هرگونه تعرض به حریم تالاب‌ها و سراب‌های استان و ممانعت از کشت چندین باره در یک فصل زراعی توسط کشاورزان اطراف این مظاهر زیبای طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: سراب سبزعلی که منبع تامین آب تالاب هشیلان است نیز آبدهی بسیار مختصری دارد، به‌گونه‌ای که دبی آن از ۴۰۰ لیتر در ثانیه به چهار لیتر در ثانیه رسیده است و چند گودال محدود در داخل این سراب و محدوده تالاب هشیلان آب دارد.

رئیس محیط زیست کرمانشاه از آبرسانی سیار با تانکر به تالاب هشیلان در صورت نیاز خبر داد و یادآور شد: اگر هشیلان کامل خشک شود، ناگزیر به آبرسانی سیار به این تالاب برای حفظ حیات زیستمندان آن خواهیم بود.

وی خشک شدن کامل تالاب هشیلان را نیز دور از انتظار ندانست و ادامه داد: با توجه به اینکه تا شروع بارش موثر زمان قابل توجهی باقی مانده و برداشت آب برای کشت پاییزه نیز آغاز شده، این احتمال وجود دارد که هشیلان نیز به‌طور کامل خشک شود.

فلاحتی اضافه کرد: سراب یاوری نیز به‌عنوان یکی دیگر از سراب‌های مهم کرمانشاه به طور کامل خشک است.

رئیس محیط زیست کرمانشاه از وضعیت نامناسب رودخانه‌های کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: در بیشتر رودخانه‌ها به‌جز پساب، آبی وجود ندارد و عمدتا خشک هستند.

در سال گذشته و بهار امسال ما شاهد کاهش شدید نزولات آسمانی بودیم که متاسفانه منابع تغذیه کننده اب تالاب‌های استان رو دچار بحران و کم آبی شدید کرد.