رقابتی داغ برای ثبت شکوه کیهان؛ منتخب عکسهای خیرهکننده نجوم در سال ۲۰۲۵ از دورترین کهکشانها تا پرجزئیاتترین نماهای سیارهای، گردآوری شد. این گالری حیرتانگیز که شامل تصاویری از تلسکوپهای پیشرفته فضایی و عکاسان نجومی سراسر جهان است، نه تنها چشماندازی بینظیر از اسرار کیهان را ارائه میدهد، بلکه دستاوردهای علمی و هنری سال جاری میلادی در حوزه نجوم را نیز به تصویر میکشد. از ابرنواخترهای دوردست تا سحابیهای رنگارنگ، این مجموعه روایتی تصویری از تحولات کیهانی است که بینش بشر را از جهان گسترش میدهد. از ستارهشناسان و عکاسان آماتور از سراسر جهان دعوت شد تا عکسهای خارقالعاده خود را برای مسابقه سالانه عکاسی نجومی انجمن نجوم غرب مرکزی، جوایز دیوید مالین، استرالیا ارسال کنند. در این گزارش تصویری منتخبی از بهترین عکسهای نجوم سال را مشاهده میکنید
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۱:۳۱