در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان تلاش شده کارهای اجرایی و تخصصی بر عهده کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دراصفهان گفت یکی از سیاست های اصلی جشنواره نگاه تخصصی به توانمندی های کودکان و نوجوانان در حوزه فرهنگ و هنر است.

حامد جعفری افزود: تربیت بیش از هزار داور و خبرنگار از جنس کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد جشنواره فقط دنبال یک رویداد فرهنگی صرف نیست.

وی تاکید کرد: از اهداف زیربنایی این جشنواره حرکت در مسیر شکوفا کردن تخصص های کودکان و نوجوانان است به گونه ای که خود فیلم سازان اعتقاد دارند نگاه نقادانه کودکان آنها را به چالش می‌کشد.