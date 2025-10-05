به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس شیلات شهرستان جاسک پیش بینی کرد: امسال با اجرای طرح دریابست و رعایت اصول صیادی، میزان صید سادرین ماهیان از سه هزار تن بیشتر شود.

علی‌اصغر زارعی افزود: صید ساردین در این فصل به روش پرساین دو قایقه صورت می‌گیرد.

وی گفت: صید ساردین ماهیان تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

رئیس شیلات شهرستان جاسک افزود: هم‌اکنون ۲۳ شناور مجوزدار در صیدگاه‌های این شهرستان مشغول صید ساردین‌ماهیان هستند که بخش عمده‌ای از مواد اولیه کارخانجات پودر ماهی منطقه را تأمین می‌کنند.

بیشتر بخوانید؛ صید ماهی ۳۵۰ کیلوگرمی در جاسک

زارعی گفت: گونه‌های ساردین و متو پس از صید برای فرآوری به کارخانه‌های پودر ماهی ارسال می‌شود.

وی افزود: صیادان ساردین ماهیان را از ۳۰ صید گاه فعال در شهرستان جاسک صید می‌کنند.

رئیس شیلات شهرستان جاسک گفت: بیش از۵۰۰ صیاد به‌صورت مستقیم و حدود ۲ هزار تن به‌صورت غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارند.

شهرستان جاسک با رتبه سوم صید ساردین‌ماهیان در هرمزگان، یکی از قطب‌های مهم شیلاتی استان است.

ترکیبات گوشت ساردین ماهیان دارای پروتئین و ویتامین‌های بالایی است که می‌توان به عنوان یک ماده غذایی منفرد و همراه با مواد غذایی دیگر مصرف کرد.