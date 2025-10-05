سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همزمان با سراسر کشور در بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: این جشنواره از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ۱۶ مهر صبح‌ها در دو نوبت ۸ و سی دقیقه و همچنین ۱۰ در سینما ستاره جنوب بندرعباس برگزار می‌شود.

فرخنده جلالی افزود: فیلم‌های افسانه سپر و سفید برفی در رده سنی کودک و فیلم شهر آرزو‌ها در رده سنی کودک و نوجوان اکران می‌شود.

بیشتر بخوانید: برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) در منطقه یکم امامت نداجا

وی گفت: متقاضیان برای دریافت بلیت با شماره ۰۹۱۷۹۰۴۸۵۰۲ تماس بگیرند.

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.