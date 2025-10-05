پخش زنده
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همزمان با سراسر کشور در بندرعباس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: این جشنواره از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ۱۶ مهر صبحها در دو نوبت ۸ و سی دقیقه و همچنین ۱۰ در سینما ستاره جنوب بندرعباس برگزار میشود.
فرخنده جلالی افزود: فیلمهای افسانه سپر و سفید برفی در رده سنی کودک و فیلم شهر آرزوها در رده سنی کودک و نوجوان اکران میشود.
وی گفت: متقاضیان برای دریافت بلیت با شماره ۰۹۱۷۹۰۴۸۵۰۲ تماس بگیرند.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار میشود.