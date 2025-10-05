پخش زنده
مدرسه ۶ کلاسه خیر ساز دارالعلوم مهر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در روستای حجت آباد سیرجان به یاد زنده یاد بانو زهرا بحرینی و فرزندش زنده یاد حمید حسام افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا فرحبخش در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی، خیرین، فرهنگیان و اهالی منطقه برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت ارزشمند خانواده محترم حسامی در ساخت این مدرسه، اظهار داشت: این پروژه یکی از نمونههای فاخر مدرسهسازی در استان است که با طراحی معماری مناسب و رعایت استانداردهای آموزشی، زمینهساز رشد و شکوفایی دانشآموزان منطقه خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت اعتماد اجتماعی به نظام آموزش و پرورش افزود: مدرسه همچنان در صدر اعتماد خانوادهها قرار دارد و این سرمایه اجتماعی باید با تلاش همهجانبه فرهنگیان و مدیران حفظ و تقویت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین از همراهی معاون محترم استاندار، امام جمعه شهرستان، خیرین و همکاران اجرایی پروژه تقدیر کرد و گفت: امروز شاهد تحقق یکی از آرزوهای دیرینه منطقه هستیم؛ مدرسهای که سالها نام آن در ذهنها بود و اکنون به ثمر نشسته است.
در پایان این مراسم، از خانواده خیر مدرسهساز و عوامل اجرایی پروژه تقدیر به عمل آمد و دانشآموزان با شور و نشاط نخستین روز تحصیلی خود را در فضای جدید آغاز کردند.
زمین این مدرسه توسط بانو مولود پور جعفر آبادی اهدا شده و هزینه ساخت این مدرسه نیز توسط خانواده حسام بیاد بانو زهرا بحرینی و فرزندش زنده یاد حمید حسام پرداخت شده است.