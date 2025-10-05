پخش زنده
شبکه دو، همزمان با هفته نیروی انتظامی، با پخش مجموعهای از مستندهای موضوعمحور، به تلاشها و فداکاریهای نیروهای خدوم انتظامی در عرصههای گوناگون میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «پایان شرارت» با محوریت مقابله با اراذل و اوباش ، دوشنبه ساعت ۱۴:۵۰ و مستند «دالامپر»، با موضوع مرزبانی و پاسداری از امنیت مرزهای کشور، سهشنبه ساعت ۱۴:۴۰، پخش می شود.
مستند «ماموریت نجات»، با تمرکز بر عملیات اورژانس هوایی و امدادرسانی پلیس در شرایط بحرانی، هم چهارشنبه ساعت ۱۵:۲۰، پخش خواهد شد.
هفته نیروی انتظامی از ۱۳ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد و در این ایام، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و نظامی در سراسر کشور برگزار میشود. هدف از برگزاری این هفته، تقویت ارتباط میان پلیس و مردم، افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش پلیس در حفظ امنیت اجتماعی و تجلیل از ایثار و مجاهدت نیروهای انتظامی است.
شبکه دو سیما در راستای مأموریت رسانهای خود برای بازتاب دستاوردها و خدمات نهادهای اجتماعی، با تولید و پخش این مستندها، تلاش دارد روایتی واقعی، انسانی و الهامبخش از نقش نیروی انتظامی در امنیت و آرامش جامعه ایرانی را به تصویر بکشد.