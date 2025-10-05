صبح امروز انفجار تانکر سوخت در شهرستان فریدونکنار موجب مصدومیت دو نفر، آسیب به یک واحد مسکونی و خسارت به پنج خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز یک دستگاه تانکر سوخت در شهرستان فریدونکنار دچار انفجار ناگهانی شد که موجب آسیب به یک واحد مسکونی، خسارت به پنج خودرو و مصدومیت دو نفر شد.

بر اساس مشاهدات اولیه، شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های منازل اطراف شکسته و چند مغازه نیز آسیب دیدند. به گفته شاهدان، تانکر هنگام عملیات جوشکاری به‌صورت ناگهانی منفجر شد و موج انفجار تا چند ده متر اطراف را تحت تأثیر قرار داد.

خوشبختانه این تانکر خالی از سوخت بوده و هیج تلفات جانی هم نداشته است.