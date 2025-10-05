به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از روابط عمومی نمایشگاه،نشست سفیر عربستان سعودی با مدیران ارشد نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار و بر توسعه همکاری‌های نمایشگاهی و حضور متمایز ایران در اکسپو ۲۰۳۰ عربستان تاکید شد.

عبدالله بن سعودالعنزی سفیر عربستان سعودی و بیک زاده مدیرعامل و تندگویان رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در خصوص حضور ایران در اکسپوی ۲۰۳۰ ریاض ،در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با حضور نماینده وزارت امور خارجه برگزار شد، طرفین بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی متناسب با روند روبه رشد روابط سیاسی دو کشور از طریق تبادل خدمات نمایشگاهی تأکید کردند.

سفیر عربستان ضمن اشاره به عزم مقامات عالیرتبه دو کشور در ارتقا سطح روابط دو جانبه ، بر ضرورت حضور متمایز و قدرتمند ایران به عنوان کشور دارای سابقه دیرینه، در اکسپوی جهانی ۲۰۳۰ ریاض تاکید کرد .

عبدالله بن سعودالعنزی ضمن اشاره به بازدیدهای انجام شده از نمایشگاه های تخصصی بین المللی ایران و با ابراز شگفتی از توانمندی‌های تولیدی صادراتی شرکت های ایرانی ، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر حضور فعالان اقتصادی ایران و عربستان در نمایشگاه های دو‌ کشور،زمینه توسعه همکاری های اقتصادی و‌ تجاری را بیش از پیش فراهم گردد.

در این دیدار ، طرفین ابراز امیدواری کردند که با توسعه همکاری های نمایشگاهی و حضور متمایز در اکسپوی ۲۰۳۰ عربستان و تبادل تفاهم نامه همکاری نمایشگاهی ،گام‌های مؤثری در جهت توسعه و تحکیم روابط دو کشور برداشته شود.

اکسپوی ۲۰۳۰ با شعار «آینده نگری برای فردا» بمدت شش ماه در ریاض عربستان سعودی برگزار خواهد شد.