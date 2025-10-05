به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان گفت: روز جهانی ناشنوایان فرصتی مناسب است تا موانع موجود بر سر راه اشتغال ناشنوایان برداشته شود تا این قشر از جامعه متناسب با وضعیت خود، مشغول به کار شوند تا بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای به زندگی عادی خود ادامه دهند.

محمد قادری احسانپور افزود: برای تحقق این امر دولتمردان نیز باید با ارائه آموزش و توانمند سازی ناشنوایان از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آنها را با مهارت‌های مورد نیاز آشنا کنند تا بتوانند مهارت‌ها و مدارک تحصیلی مورد نیاز برای بازار کار را کسب کنند.

او تاکید کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای تقویت مهارت‌های ناشنوایان، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های شغلی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از افراد ناشنوا برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های خرد از دیگر راهکار‌هایی مهم برای دستیابی ناشنوایان به شغل مناسب است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان تصریح کرد: ۲۲۰ دستگاه سمعک امسال در قالب خدمات تخصصی و حمایتی به افراد کم‌شنوا و ناشنوای زیر پوشش این اداره‌کل در سراسر استان تحویل داده شد.

قادری با بیان اینکه امسال هفته ناشنوایان با شعار «تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره» گرامی داشته می‌شود گفت:چهار هزار و ۹۲۰ معلول ناشنوا در همدان شناسایی شده‌اند و از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند.

هم اکنون ۹ پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت شنوایی و ارتقاء سطح سلامت شنوایی در استان فعالیت می‌کنند و ۱۲ پایگاه در استان نیز غربال شنوایی کودکان سه تا پنج سال پیش مدرسه را با دستگاه‌های ادیومتری و تیمپانومتری انجام می‌دهند.