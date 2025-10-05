به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طرح‌های توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی امروز یکشنبه همزمان با افتتاح متمرکز پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی و با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح ها شامل فاز نخست ترمینال نفتی بندر خلیج فارس، تأمین ترانستینرهای مخصوص، RTG، شناور لایروب و امداد و نجات است.



این مراسم به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود و سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از محل بندر شهید رجایی جزئیات پروژه‌ها را به رییس‌ جمهور و وزیر راه و شهرسازی ارائه خواهد کرد.



ارزش این طرح‌ها ۹.۴ هزار میلیارد تومان است.