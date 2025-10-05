عملیات پاک‌سازی، مرمت و غبارروبی ستون‌های ایوان کاخ چهل‌ستون در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: پیش از آغاز این عملیات، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت این ایوان در مدت یک ماه اجرا و هم‌اکنون پس از پایان عملیات آسیب‌شناسی، پاک‌سازی، مرمت و غبارروبی ستون‌های ایوان کاخ چهلستون آغاز شد.

کرم‌زاده افزود: با توجه به لزوم حفظ اصالت تاریخی طرح عملیات پاک‌سازی و مرمت این بنا به همت کارشناسان مرمت گروه امانی این اداره کل در مدت‌زمان ۲ ماه اجرا خواهد شد.

کاخ موزه چهلستون به‌منظور اجرای امور دیوانی و تفریحی در دولتخانه صفوی در قرن یازدهم هجری قمری بنا شده است.

ویژگی مهم این عمارت، وجود نقاشی‌های بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی «رضا عباسی» است که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوار تالار‌های کاخ را تزیین کرده است.

این مجموعه که مساحتی بیش از ۶۷ هزار مترمربع مساحت دارد، همزمان با ۹ باغ ایرانی در سال ۱۳۹۰ به ثبت یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) رسید.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی یکی از قطب‌های گردشگری ایران است.