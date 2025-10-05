به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حامد علامتی با بیان این مطلب افزود: عضویت کودکان و نوجوانان در مراکز کانون رایگان است و جشن نوخوان ها برای بچه‌های اول و دوم دبستان برگزا می‌شود، جشن ورود به کتابخوانی است که در قالب شعر، پویانمایی، خطاطی و خوانش کتاب است و ما سعی داریم این موضوع را با کمک پدر و مادر‌ها در اپلیکیشن شاد بارگذاری کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: برنامه‌های بازدیدی از دیگر برنامه‌های هفته ملی کودک است.

وی گفت: امسال بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۵۰ برنامه خرد و کلان از مراکز روستا‌ها و مراکز کم برخوردار توسط مردم و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی پیش بینی شده است.

علامتی گفت: این برنامه‌ها شامل اجرای برنامه‌های فرهنگی، سینمایی و مسابقه‌های مختلف است.

وی درادامه در خصوص محور‌های هفته ملی کودک گفت: گفتمان سازی مشترک بین تمام نهاد‌ها و سازمانها، و مشارکت بیشتر دستگاه‌ها در برگزاری برنامه‌های هفته کودک از جمله موضوع‌هایی بود که ما دنبال می‌کردیم.

مدیر عامل کانون پرورش در خصوص فعالیت‌های مفید صورت گرفته در دوره‌های قبلی گفت: یکی از اقدامات اخیر در خصوص مشارکت و مردمی سازی فعالیت‌ها این بود که امسال برای اولین بار در مسابقه نامه نگاری در بین ۶۸ کشور با بیش از یک میلیون و نیم نفر شرکت کننده یک نوجوان عضو کانون توانست مقام بیاورد.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با شعار حال خوش زندگی برگزار می‌شود.

ویژه برنامه‌های این هفته، از هفته گذشته با جشنواره فیلم کودک و نوجوان کلید خورده است.