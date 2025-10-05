رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: «سند ملی کودک» که از اسناد بالادستی مرتبط با حقوق کودک است، اکنون روی میز است و تمام دستگاه‌ها و رسانه‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، خانم « فهیمه فرهمند پور» در نشست خبری هفته ملی کودک که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با بیان این مطلب افزود : سند ملی کودک از جمله اسناد کلان کشور است که نگاه جمهوری اسلامی ایران به مقوله کودک را نشان می دهد .

وی گفت : این سند در ماده 13 بند الف خود ، وظایف دستگاه ها در سطح داخل کشور را نشان می دهد و در بند ب آن به دنبال معرفی کوکان در مجامع بین المللی است .

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به سابقه این سند گفت :غفلتی که در این خصوص اتفاق افتاده این است که آموزش های لازم صورت نگرفته است .

وی گفت : این کم کاری ها باید جبران شود .

سند ملی هفته کودک در سال 1397 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و شهید رئیسی در سال 1400 اجرایی شدن آن را به دستگاه ها ابلاغ کرد .