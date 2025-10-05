تصادف خودرو‌های دنا و پراید در جاده استهبان به شیراز، هشت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ خودروی سواری دنا و پراید در کیلومتر ۲۵ جاده استهبان-شیراز، یک گروه از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از کنترل و ایمن سازی صحنه، اقدامات اولیه پیش بیمارستانی را برای پنج مصدوم زن و سه مصدوم مرد انجام و آنان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.