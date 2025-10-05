پخش زنده
تکمیل طرحهای ورزشی شهرستان کاشان به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان با اشاره به لزوم جلب حمایت خیرین ورزشی گفت: با تقویت مجمع خیران ورزشیار و تشکیل صندوق حمایت از ورزش شهرستان، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
مجتبی راعی افزود: تکمیل طرحهای ورزشی با اعتبارات مصوب دولتی میسر نیست و باید از ظرفیتهای موجود، مولدسازی و وزارت ورزش و جوانان به نحو احسن استفاده شود.
وی گفت: برای افزایش سرانههای ورزشی شهرستان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است، اما ارتقا سرانهها و ایجاد تناسب بین جمعیت و امکانات ورزشی، به اهتمام ویژهای نیاز دارد.
در شهرستان کاشان هفت طرح نیمهتمام ورزشی ملی و استانی وجود دارد که یکی از آنها سالن مسابقات سههزار نفری است که بیش از ۱۴ سال نیمهکاره باقیمانده و نیازمند اعتبارات قابل توجه است.