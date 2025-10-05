پخش زنده
کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی از تاریخ ایران در دورههای مختلف، به زودی در تهران روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کنسرت روایی «کبیر» با روایتی موسیقایی و الهام گرفته شده از تاریخ ایران و قهرمانان این سرزمین است که با آهنگسازی و خوانندگی حسام آرین و به همت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره به زودی اجرای خود را در تهران آغاز میکند.
این کنسرت روایی با اجرای ارکستری به رهبری احمد مقدسیزاده و همراه با بیش از ۷۰ هنرمند اجرا میشود.
«کبیر» سومین اثر روایی حسام آرین پس از کنسرتهای «وداع»، «عاشقانه» و «واله» است که سرودن اشعار آن را نیز برعهده داشته و برای اولین بار روی صحنه میرود.
اطلاعات تکمیلی این پروژه موسیقایی و معرفی بازیگر آن به زودی اعلام میشود و همزمان با اولین خبر لوگوتایپ «کبیر» با طراحی فرشته زیدی منتشر شد.