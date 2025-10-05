پخش زنده
اعضای شرکت تعاونی مسکن دبیران در بجنورد بعد از شانزده سال همچنان پیگیر حق خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جمعی از فرهنگیان بجنورد امروز مقابل استانداری خراسان شمالی اعتراض کردند و خواستار تحقق وعدههای استاندار در خصوص مطالبه قدیمی اعضای شرکت تعاونی مسکن دبیران شدند؛ وعدهای که پس از حضور در فرودگاه و دیدار با مردم بجنورد، داده شده بود.
عدهای از این فرهنگیان با همراه داشتن پلاکاردهایی با عنوان خطاب به مسئولان، اجرای تعهدات معوق در زمینه مسکن و زیرساخت را فریاد زدند.
در پی درخواست برخی از فرهنگیان درباره زمینهایی که سالها پیش با عنوان شرکت تعاونی دبیران در محدوده فرودگاه بجنورد خریداری کردند و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این موضوع را به صورت میدانی سال گذشته هم پیگیری کرده است.