نیمه نخست امسال با صادرات ۸۹۵ هزار تن کالا صادرات و ۱۳۷ هزار تن واردات، تراز تجاری مثبت استان مرکزی به ۲۵۰ میلیون دلار رسید.

هند، ترکیه، روسیه و آذربایجان در صدر واردات از ایران؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اعلام اینکه در نیمه نخست سال جاری ۸۹۵ هزار تن کالا صادرات و ۱۳۷ هزار تن واردات انجام شده است، گفت: تراز تجاری گمرکات استان در این مدت ۲۵۰ میلیون دلار مثبت است.

روح الله غلامی با اشاره به میزان کالا‌های صادراتی استان در ۶ ماه نخست امسال گفت: ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار توسط گمرکات استان مرکزی به ۸۲ کشور جهان صادر شده است.

او با بیان اینکه تراز تجاری استان در این مدت ۲۵۰ میلیون دلار و مثبت بوده است، افزود: عمده کالا‌های صادر شده از استان شامل انواع هیدروکربن‌ها، گاز مایع، سوخت جت، کاشی و سرامیک، عایق‌های رطوبتی، محصولات پلاستیکی، ظروف شیشه‌ای و... بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی ۱۰ کشور مقصد صادراتی استان را پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، امارات، ازبکستان، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و هند اعلام کرد.

غلامی به میزان کالا‌های وارداتی به گمرکات استان در این مدت اشاره کرد و افزود: ۱۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۰۵ میلیون دلار از ۴۲ کشور جهان به استان واردات شده که عمده کالا‌های وارداتی نیز شامل ماشین آلات و مواد اولیه تولید است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی این را هم گفت که امارات، چین، ترکیه، آلمان، قطر، هند، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی بیشترین میزان واردات را در این مدت داشته‌اند.