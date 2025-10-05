پخش زنده
استاندار همدان گفت: مسئله مسکن از اولویتهای اصلی دولت و از مهمترین مطالبات مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای ملانوری در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و کوی پرواز افزود:با وجود تورم، تحریمها و افزایش هزینههای ساخت، باید مراقب باشیم که این فشارها بر دوش متقاضیان وارد نشود، زیرا بسیاری از ثبتنامکنندگان در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند و وظیفه ماست که شرایط خانهدار شدن آنان را فراهم کنیم.
او تاکید کرد: مدیران پروژهها و پیمانکاران باید جهادی و ایثارگرانه عمل کنند تا کسی بهدلیل مشکلات مالی از طرح کنار نرود یا امتیاز خود را از دست ندهد.
استاندار همدان با اشاره به وضعیت پروژه کوی پرواز گفت:کوی پرواز از بزرگترین پروژههای مسکن استان است و با توجه به جمعیت بالایی که قرار است در آن ساکن شوند، لازم است همه دستگاهها برای خدماترسانی همزمان با ساخت واحدها آماده باشند.
ملانوری شمسی افزود: این منطقه نباید به گرهای کور در مسیر توسعه شهری تبدیل شود؛ آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، آموزش، بهداشت، امنیت و معابر باید به موازات پیشرفت فیزیکی پروژه اجرا شوند تا استقرار جمعیت در آینده با مشکل مواجه نشود.
او با تأکید بر اهمیت کاربریهای جانبی گفت: همزمان با پیشرفت پروژههای مسکن، کاربریهای آموزشی، بهداشتی، انتظامی و خدماتی نیز باید تعریف و عملیاتی شود.
استاندار همدان تصریح کرد: با همت و هماهنگی مجموعه استان، تا پایان سال بخش زیادی از پروژههای مسکن استان، بهویژه کوی پرواز، به مراحل پایانی نزدیک و واحدهای آماده به مردم تحویل میشود.
یوسفیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان نیز گفت:شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات استان مأموریت یافتهاند تا همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژهها، عملیات اجرایی زیرساختهای حیاتی را تکمیل کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این نشست از وضعیت تخصیص واحدهای پروژه کوی پرواز گزارش داد و گفت: این پروژه شامل ۸ هزارو ۲۱۰ واحد است که تاکنون ۸۲۸ واحد آن به متقاضیان تخصیص داده شده و هزارو ۳۷۸ واحد دیگر در حال تعیین تکلیف است.
عزیزی با اشاره به برنامه شفافسازی وضعیت متقاضیان افزود:امتیازات افراد در سامانههای مربوطه اعلام و هر دو ماه یکبار بهروزرسانی خواهد شد تا متقاضیان خوشحساب در اولویت انتخاب واحد قرار گیرند، این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه، سرعت پیشرفت پروژهها را افزایش میدهد.