رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از دو برابر شدن سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: از ۱۳ مهر ثبتنام عمره دانشجویان آغاز میشود و تا یک هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در نشست خبری اعزام بیستویکمین دوره ثبتنام عمره دانشگاهیان گفت: امسال سهمیه اعزام دانشگاهیان نسبت به پارسال دو برابر شده و ۸ هزار دانشجو به حج عمره اعزام میشوند.
وی افزود: از ۱۳ مهر ثبتنام عمره دانشجویان آغاز میشود و تا یک هفته ادامه دارد. از ۲۵ آبان اعزام کاروانهای دانشجویان آغاز میشود. هزینه سفر توسط دانشجویان پرداخت میشود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: در فراخوان پارسال ۱۲۰ هزار نفر برای اعزام داوطلب شدند؛ ۳۰ برابر ظرفیت متقاضی وجود داشت و امسال ظرفیت دو برابر شده است. در این یک هفته متقاضیان باید اقدام کنند و در نهایت برای اعزام نهایی قرعهکشی انجام میشود.
حجتالاسلام رستمی افزود: پارسال از ۴ ایستگاه پروازی اعزام انجام شد و امسال از ۱۱ ایستگاه خواهد بود. ایستگاههای دارای متقاضی در فضای اعزام قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: از ۲۵ آبان تا ۲۷ آذر اعزام زائران انجام میشود. در طول این سفر برنامههایی در مسیر سفر تدارک دیده شده و پیش از سفر نیز دورههای آموزشی برگزار خواهد شد که در آن مطالب مورد نیاز زائران از جمله قوانین کشور میزبان و آداب و مناسک عمره آموزش داده میشود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: در حین سفر نیز برنامههای ویژه دانشجویی برگزار می کنیم و عوامل خادم و مبلغان انتخاب شدهاند که در خدمت زائران دانشجو خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی گفت: از ستاد عمره و دانشگاهیان خواستیم که برای اعزام به عتبات نیز تنوعبخشی در برنامهها را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه هزینه اعزام دانشجویان ۶۲ تا ۶۵ میلیون تومان است اضافه کرد: علاوه بر این، ۲۰ میلیون تومان نیز هزینه فیش بوده که دریافت نمی کنیم و در خواست ما از وزارت علوم این هست که به این دانشجویان ۵۰ میلیون تومان وام بدهند ولی اینکه این درخواست چقدر اجابت شود به وزارت علوم بستگی دارد.