به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم ترحیم حاج شیخ علی بدری فردا دوشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در مسجد حضرت خدیجه کبری واقع در خیابان ۱۵ اصلی احمدآباد برگزار می شود.

حاج شیخ علی بدری در روز هفتم مهر دار فانی را وداع گفت.

مرحوم شیخ بدری دشتی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در روستای کردوان علیا از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز کرد و در شانزده‌ سالگی رسماً وارد حوزه علمیه شد و مقدمات و سطح را در موطن خود به پایان رساند.

از جمله نکات برجسته زندگی علمی وی، حضور در درس خارج فقه حضرت امام خمینی (ره) در نجف اشرف بود؛ حضوری که نه‌تنها در شکل‌گیری شخصیت علمی او مؤثر بود، بلکه مبنای همراهی‌اش با نهضت امام در سال‌های بعد شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، شیخ بدری به توصیه و دستور امام خمینی (ره)، به عنوان قاضی در دادگاه‌های انقلاب خوزستان منصوب شد. او در دوران جنگ تحمیلی، حاکم شرع آبادان بود و با مجاهد نستوه حجت‌الاسلام غلامحسین جمی، امام جمعه فقید آبادان، همکاری نزدیکی داشت.

در تمام سال‌های پس از انقلاب، شیخ بدری در سنگر خدمت به مردم، اجرای عدالت و تبلیغ دین حضوری مستمر داشت و خاطرات گران‌بهایی از روز‌های پرخطر مبارزه و علم‌آموزی در جوار حرم امیرالمؤمنین علی (ع) با خود به همراه داشت.

وی همچنین صاحب اثر فقهی مهمی با عنوان «رساله العسر و الحرج» بود و همواره در کنار فعالیت‌های قضایی و فرهنگی، به اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم می‌پرداخت.

مرحوم شیخ بدری از روحانیون انقلابی و اثرگذار آبادان به شمار رفته و در کنار سایر علماء و روحانیت انقلابی این شهر در پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرد.