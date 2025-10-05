پخش زنده
در جریان سومین جشنواره خیران مدرسهساز شهرستان فلاورجان، هنرستان مهر جهانی پس از ۱۴ سال چشمانتظاری در شهر قهدریجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مجموعه آموزشی با ۳۰ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۳ هزار و زیربنای ۱۷۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل ۹ کلاس درس و ۴ کارگاه تخصصی در رشتههای برق، تأسیسات، مکانیک و خودرو است.
همچنین همزمان با افتتاح این مدرسه و در اجرای طرح ملی نهضت عدالت آموزشی ساخت سه مدرسه ۱۲ کلاسه، ۹ کلاسه و ۶ کلاسه آغاز شده است که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند.