به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مجموعه آموزشی با ۳۰ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۳ هزار و زیربنای ۱۷۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل ۹ کلاس درس و ۴ کارگاه تخصصی در رشته‌های برق، تأسیسات، مکانیک و خودرو است.

همچنین هم‌زمان با افتتاح این مدرسه و در اجرای طرح ملی نهضت عدالت آموزشی ساخت سه مدرسه ۱۲ کلاسه، ۹ کلاسه و ۶ کلاسه آغاز شده است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.