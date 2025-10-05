دیدار مینیاتوریست مطرح با سفیر ایران در روسیه
حسین عصمتی مینیاتوریست مطرح ایرانی با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو دیدار کرد.
حسین عصمتی مینیاتوریست مطرح کشورمان و حمید هادوی رییس بنیاد ابنسینا با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار و گفتوگو کردند. عصمتی که به دعوت بنیاد ابنسینا به روسیه سفر کرده، در این دیدار گزارشی از برگزاری نمایشگاه مینیاتور ایرانی و کارگاههای آموزشی در ۲ شهر سنتپترزبورگ و مسکو ارائه داد. وی در این نشست، هنر را دیپلماسی مؤثری خواند که بدون نیاز به واسطه زبانی، درکشدنی است و میتواند به ارتباط و همگرایی میان ملتها بیانجامد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این دیدار بر نقش برنامههای فرهنگی در نزدیکی ملتها تأکید و تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی موجب درک عمیقتر دو ملت ایران و روس از یکدیگر و معرفی فرهنگ غنی ایران به علاقهمندان روس میشود. با توجه به اصالت و معنویت هنر ایرانی این قبیل برنامهها، میتواند برای روسها بسیار جذاب باشد. گسترش دیپلماسی فرهنگی و نقش بیبدیل هنر به ایجاد پلهای استوار دوستی بین تمدنها منجر خواهد شد.
رویداد مینیاتور ایرانی که شامل برپایی نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی مینیاتور در کتابخانه ملی روسیه در سنتپترزبورگ و انستیتو شرقشناسی در مسکو بود، به مدت یک هفته و در روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر برگزار شد.
پس از این دیدار این هنرمند مینیاتور و همراهان از سفارت جمهوری اسلامی ایران از جمله اتاق ایران و آثار هنری فاخر ایرانی در سفارت بازدید کردند.