در مقطع افسری؛
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه ارتش برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
داوطلبان علاقهمند به ثبتنام در آزمون دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران تا ۲۹ آذر به سامانه آجا مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علاقمندان می توانند برای نام نویسی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای تکمیل ثبتنام خود در سایت آجا به آدرس gozinesh.aja.ir اقدام کنند.دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود از بین جوانان پسر مومن، متعهد، و علاقهمند به نظامیگری و رزمندگی دانشجو می پذیرد.
بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقهمندان به تحصیل در دانشگاههای افسری ارتش در رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان(فقط جهت نیروی دریایی در رشتههای مورد نیاز اعلامی) میتوانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبتنام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتمالانبیا(ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
نام نویسی از علاقهمندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد.