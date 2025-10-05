به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جان‌پرورگفت: مأموران پاسگاه تنگه ترکمن حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲۶ کیسه آرد قاچاق به مقدار یک تن و به ارزش ۱۹۰ میلیون ریال کشف شد، افزود: متهم قصد داشت این محموله را به مرکز استان منتقل کند که با هوشیاری مأموران از این اقدام جلوگیری شد.

سرهنگ جان‌پرور در پایان با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری راننده، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.