فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگلان از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۱۰۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جانپرورگفت: مأموران پاسگاه تنگه ترکمن حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو، ۲۶ کیسه آرد قاچاق به مقدار یک تن و به ارزش ۱۹۰ میلیون ریال کشف شد، افزود: متهم قصد داشت این محموله را به مرکز استان منتقل کند که با هوشیاری مأموران از این اقدام جلوگیری شد.
سرهنگ جانپرور در پایان با اشاره به توقیف خودرو و دستگیری راننده، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.