طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با اتمام دوره چهار ساله ریاست هومن خدری، در حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، علیرضا اخلاقی نسب به عنوان سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان منصوب شد.
اخلاقی نسب سابقه عضویت در هیات رییسه هیات شمشیربازی و هاکی استان، دبی هیات هاکی استان، سرپرست هیات اسکواش اهواز و مسئول کمیته موتور ریس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان را در کارنامه دارد.
بنا به این گزارش ۵۲ رشته ورزشی در قالب ۲۱ کمیته زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت میکنند که برخی از این کمیتهها در استان خوزستان فعال هستند.
در حال حاضر حدود سه هزار ورزشکار سازمان یافته در استان فعالیت میکنند که با اضافه شدن برخی از ورزشکاران زیر پوشش دیگر فدراسیونها، جامعه آماری هیات استان بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به طور سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند که نیمی از این جمعیت را بانوان تشکیل میدهند.