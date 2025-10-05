روایتی از لباس شهیدانی که با غیرت، خون و عشق به وطن دوخته شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در روزگاری که امنیت، آرامش و ثبات اجتماعی از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است، هستند مردانی که بی‌ادعا و بی‌وقفه، با تمام وجود در خط مقدم این مأموریت بزرگ ایستاده‌اند؛ مأمورانی که نه تنها حافظ قانون‌اند، بلکه با جان خود سپر آرامش مردم شده‌اند.

این گزارش، روایتی است از لباس شهید صادق تقوی، اهل شهرستان ساری، که در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۸ در حین خدمت و درگیری با اشرار در منطقه ایرانشهر، در سن ۲۸ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

لباسی که خبرنگار ما با آن میان مردم رفت، نه تنها پارچه‌ای دوخته‌شده، بلکه سندی زنده از غیرت، خون و عشق به وطن بود؛ لباسی که مردم در برابر آن ایستادند، نگاه کردند، پرسیدند: «قیمتش چند؟» و پاسخ شنیدند: «قیمت ندارد؛ این لباس با جان خریداری شده است.»

شهید تقوی و همرزمانش از جان خود گذشتند تا ما در سایه امنیت زندگی کنیم. این گزارش، ادای احترام کوچکی است به ایثار خاموشی که شاید در قاب تصویر نگنجد، اما در حافظه جمعی این سرزمین جاودانه مانده است.

گزارش از عباس نواییان