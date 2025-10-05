مرمت و استحکام بخشی از دیوار‌های کلیسای تاریخی روستای زرنه با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بویین میاندشت گفت: مرمت واستحکام بخشی دیوار‌های بیرونی کلیسای تاریخی غوکاس از سه ماه پیش آغاز شده بود.

احسان برهانی افزود: برای حفظ این بنای تاریخی از آجر‌های سنتی، بوم ملات یا همان کاهگل ونوعی سنگ لاشه‌ای سفید رنگ برای زیر نما استفاده شده است.

وی گفت: هزینه ۲۰ میلیاردریالی این طرح از محل اعتبارات نماینده ارامنه اصفهان وجنوب کشور در مجلس شورای اسلامی تامین شده است.

کلیسای غوکاس ۵۰۰ متر وسعت و ۳۰۰ مترمربع زیربنا داردو برروی ۱۲ ستون چوبی استوار وازخشت، گل وسنگ و چوب ساخته شده است.