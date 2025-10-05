به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد از تشکیل پرونده قضایی درخصوص فوت بانوی جوان اهل مهاباد خبر داد و گفت: موضوع در مرحله بررسی و انجام تحقیقات قرار دارد.

مهراب پوراکبر با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون این حادثه، اظهار کرد: در خصوص فوت این بانوی جوان، پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و تحقیقات لازم در حال انجام است. پس از تکمیل روند بررسی و در صورت صلاحدید مراجع قضایی، اطلاع‌رسانی رسمی از طریق رسانه‌های معتبر انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از دامن‌زدن به شایعات و اخبار تاییدنشده، افزود: از فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی درخواست می‌شود از انتشار گمانه‌زنی‌ها، مطالب بدون منبع موثق و اخبار تأییدنشده در این خصوص خودداری کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی پایگاه‌های خبری و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، ادعا‌هایی مبنی بر قتل یک زن توسط همسرش و خاکسپاری مخفیانه او در یکی از روستا‌های اطراف مهاباد مطرح کرده‌اند. براساس این ادعاها، فرد مظنون دستگیر و به قتل همسر خود اعتراف کرده و جسد مقتول نیز پس از نبش قبر به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.